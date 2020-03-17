Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования России обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Источник: штаб ООС

Детали: Да, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Раненых эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

В ООС уверяют, что достойно ответили российским оккупантам.