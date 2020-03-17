В ООС ранили двух украинских военных

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Вторник, 17 марта 2020, 18:16

Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования России обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Источник: штаб ООС

Детали: Да, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Раненых эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

В ООС уверяют, что достойно ответили российским оккупантам.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия война Донбасс


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