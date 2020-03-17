У ПЦУ радять обмежувати кількість людей на хрещеннях та похоронах через коронавірус

У Православній церкві України наголосили про практичні настанови для єпископату, духовенства і вірних у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусної хвороби.

Джерело: сайт ПЦУ

Деталі: У духовенства просять, в залежності від обмежень, які вводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, зокрема на пересування та на роботу громадського транспорту, обмежень щодо можливої кількості одночасного зібрання певної кількості осіб (на 17.03.2020 р. – не більше 10 осіб) – припиняти проведення богослужінь у храмах чи змінювати порядок так, щоби в них брало участь не більше ніж обмежене число осіб.

Мирянам рекомендують залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції. Бажаючі сповідатися і причаститися можуть це зробити протягом цілого дня.

У ПЦУ просять, щоб протягом дня храми були відкритими для особистого відвідування і молитви, спілкування зі священнослужителями при додержанні загальних правил. Також радять посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь.

На час пандемії достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є поклон перед ними, без цілування. Причасників просять для обтирання губ використовувати одноразові серветки, які потім спалити у чистому місці.

Таїнство Хрещення і чин похорону, зазначать у пресслужбі Церкви, варто здійснювати з дотриманням загальних обмежень щодо числа присутніх.

Під час гарної погоди дозволяється звершення богослужінь під відкритим небом, біля храмів, при дотриманні правил щодо числа одночасно присутніх та "соціальної дистанції".

Нагадаємо: Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви наголосив, що під час карантину через коронавірус може бути оправданим не торкатися та не цілувати ікон.