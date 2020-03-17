В ПЦУ советуют ограничивать количество людей на крещениях и похоронах через коронавирус

В Православной церкви Украины отметили о практических установках для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией коронавирусной болезни.

Источник: сайт ПЦУ

Детали: В духовенстве просят, в зависимости от ограничений, которые вводятся органами государственной власти и местного самоуправления, в частности на передвижение и работу общественного транспорта, ограничений по возможному количеству одновременного собрания определенного количества человек (с 17.03 - не более 10 человек) - прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более чем ограниченное число лиц.

Мирянам рекомендуют оставаться дома, приобщаясь к общей молитве через средства видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня.

В ПЦУ просят, чтобы в течение дня храмы были открытыми для личного посещения и молитвы, общения со священнослужителями при соблюдении общих правил. Также советуют усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь.

На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) является поклон перед ними, без целования. Причастников просят для обтирания губ использовать одноразовые салфетки, которые потом сжечь в чистом месте.

Таинство Крещения и чин погребения, оказывают в пресс-службе Церкви, следует осуществлять с соблюдением общих ограничений относительно числа присутствующих.

Во время хорошей погоды разрешается совершение богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и "социальной дистанции".

Напомним: Блаженнейший Святослав, отец и глава Украинской греко-католицкой церкви отметил, что во время карантина через коронавирус может быть оправданным не касаться и не целовать иконы.