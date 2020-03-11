На час карантину в УГКЦ дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому

Блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ наголосив, що під час карантину через коронавірус може бути оправданим не торкатися та не цілувати ікон.

Джерело: Департамент інформації УГКЦ

Пряма мова: "Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику.

У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб".

Деталі: Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон.

Крім цього, він застерігає від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги.

На думку глави УКГЦ, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходити із дому.

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