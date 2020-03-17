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Правозахисники виступають проти "ізоляції" українців на окупованих територіях

Вівторок, 17 березня 2020, 19:00
Правозахисники виступають проти ізоляції українців на окупованих територіях

Правозахисні організації просять РНБО та Міністерство з питань реінтеграції "не ізолювати" тимчасово окуповані райони Донеччини, Луганщини та Крим, оскільки це загрожуватиме життю та здоров’ю їхніх мешканців.

Джерело: заява низки правозахисних організацій

Деталі: Правозахисники зазначають, що, згідно з ухваленими рішеннями, дозвіл чи заборона перетинати лінію розмежування або адмінкордону надається відповідно до прописки. Тобто, повернутися на підконтрольну українському уряду територію мають можливість тільки ті, хто може підтвердити реєстрацію місця проживання на контрольованій території. 

Представники організацій вважають, що в зоні ризику мешканці окупованих територій, яким потрібне лікування, ліки, громадяни України без місця реєстрації та ті, хто не має місця проживання взагалі, зокрема й велика кількість молоді, яка отримувала ID-картку після початку конфлікту. 

Дослівно: "Ми вважаємо, що запроваджені обмеження щодо перетину межі тимчасово окупованих територій матимуть значні негативні наслідки для людей, які проживають в окупації. Вони ще вчора не мали інформації про те, що сьогодні обмеження будуть введені, а отже, не встигли покинути окуповані території до введення обмежень". 

Що було раніше: За наказом командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 7 березня вводяться тимчасові обмеження щодо перетину.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОкарантинкоронавірус
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