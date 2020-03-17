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Правозащитники выступают против "изоляции" украинцев на оккупированных территориях

Вторник, 17 марта 2020, 19:00
Правозащитники выступают против изоляции украинцев на оккупированных территориях

Правозащитные организации просят СНБО и Министерство по вопросам реинтеграции "не изолировать" временно оккупированные районы Донецкой, Луганской областей и Крым, поскольку это будет угрожать жизни и здоровью их жителей.

Источник: заявление ряда правозащитных организаций

Детали: Правозащитники отмечают, что, согласно принятым решениям, разрешение или запрет пересекать линию разграничения или админграницу предоставляется в соответствии с пропиской. То есть, вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию имеют возможность только те, кто может подтвердить регистрацию места жительства на контролируемой территории.

Они считают, что в зоне риска жители оккупированных территорий, которым требуется лечение, лекарства, граждане Украины без места регистрации и те, кто не имеет места жительства вообще, в том числе большое количество молодежи, которая получала ID-карту после начала конфликта.

Дословно: "Мы считаем, что введенные ограничения относительно пересечения границы временно оккупированных территорий будут иметь значительные негативные последствия для людей, проживающих в оккупации. Они еще вчера не были информированы о том, что сегодня ограничения будут введены, и, следовательно, не успели покинуть оккупированные территории до введения ограничений".

Что было раньше: По приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОкарантинкоронавирус
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