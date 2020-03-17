В Києві по маршрутах зупиненого метро запустять автобуси

Державні та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро під час його призупинення.

Джерело: протокол засідання постійної комісії КМДА

Деталі: Під час засідання ухвалили, що державні та приватні компанії, які розміщені на території Києва, повинні оптимізувати роботу (маршрути) наземного міського громадського транспорту щодо забезпечення дублювання маршрутів міського підземного електротранспорту.

Термін дії такої заміни з 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

Що було раніше: Від 23.00 17 березня у столиці закривають метро, а почне працювати київський метрополітен з 6 ранку 3 квітня.

Рішенням влади у зв’язку з карантином, міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі, тролейбусах/автобусах/трамваях.

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