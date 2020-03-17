В Киеве по маршрутам остановленного метро запустят автобусы

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Вторник, 17 марта 2020, 21:45

Государственные и частные перевозчики, работающие на территории Киева, обязаны обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро во время его приостановки.

Источник: протокол заседания постоянной комиссии КГГА

Детали: Во время заседания постановили, что государственные и частные компании, которые размещены на территории Киева, должны оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов городского подземного электротранспорта.

Срок действия такой замены с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.

Что было раньше: От 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля.

Решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.

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Темы: Киев карантин коронавирус метро


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