В Киеве по маршрутам остановленного метро запустят автобусы
Государственные и частные перевозчики, работающие на территории Киева, обязаны обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро во время его приостановки.
Источник: протокол заседания постоянной комиссии КГГА
Детали: Во время заседания постановили, что государственные и частные компании, которые размещены на территории Киева, должны оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов городского подземного электротранспорта.
Срок действия такой замены с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.
Что было раньше: От 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля.
Решением властей в связи с карантином, городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях.
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