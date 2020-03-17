Уряд з середи закриває пасажирське сполучення між містами

Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Джерело: повідомлення на сайті Урядового порталу, міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: З 18 березня забороняють залізничні, авіа та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм.

З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу, допису Криклія та Шмигаля.

Водночас, щодо роботи метрополітену у інформації зі вказаних джерел є розбіжності.

У Кабміні повідомляють, що метрополітен у трьох містах України перестане працювати 18 березня. Міністр інфраструктури каже, що із 17. А Шмигаль у своєму дописі взагалі не згадує за роботу підземки.

Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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