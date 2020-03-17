Уряд з середи закриває пасажирське сполучення між містами

9407 переглядів
Вівторок, 17 березня 2020, 01:08

Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Джерело: повідомлення на сайті Урядового порталу, міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: З 18 березня забороняють залізничні, авіа та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм.

З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. 

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу, допису Криклія та Шмигаля.

Водночас, щодо роботи метрополітену у інформації зі вказаних джерел є розбіжності.

У Кабміні повідомляють, що метрополітен у трьох містах України перестане працювати 18 березня. Міністр інфраструктури каже, що із 17. А Шмигаль у своєму дописі взагалі не згадує за роботу підземки. 

Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають найгірші прогнози вчених 17 березня 2020, 00:40
Коронавірус у Києві: з’явилися подробиці про перших хворих 16 березня 2020, 23:56
В Україну везуть велику партію експрес-тестів на коронавірус з Китаю 16 березня 2020, 23:44
Усі новини
Головні новини
Уряд з середи закриває пасажирське сполучення між містами
У Зеленського з’явився кандидат на посаду міністра економіки
Зеленський допускає введення надзвичайного стану через коронавірус
Зеленський знайшов кандидатку на нового генпрокурора
Усі новини
ТаблоID

Що роблять зірки на самоізоляції

Фото

Феміністка повторює ілюстрації 50-х років

поради

Як захиститися від коронавірусу на роботі