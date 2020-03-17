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Уряд з середи закриває пасажирське сполучення між містами

Вівторок, 17 березня 2020, 00:08
Уряд з середи закриває пасажирське сполучення між містами

Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Джерело: повідомлення на сайті Урядового порталу, міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: З 18 березня забороняють залізничні, авіа та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм.

З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. 

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу, дописах Криклія та Шмигаля.

Водночас, щодо роботи метрополітену у інформації зі вказаних джерел є розбіжності.

Спершу у Кабміні повідомили, що метрополітен у трьох містах України перестане працювати 18 березня. Міністр інфраструктури казав, що із 17. А Шмигаль у своєму дописі взагалі не згадав за час роботи підземки. 

Пізніше Урядовий портал оновив інформацію. "Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі", – дописали у пресслужбі. 

Невдовзі у повідомленні очільника уряду також з’явилась згадка за метрополітен. Проте й вона не збігається із Урядовим порталом. "Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня: перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі."

Водночас, на гарячій лінії КП "Київський метрополітен" станом на 2 годину ночі повідомили, що працюватимуть 17 березня у штатному режимі. Станції відкриються як і зазвичай, додатковий вказівок від КМДА не надходило. 

Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт. 
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинКабінет міністрів
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