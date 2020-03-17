Укрзалізниця скасовує приміські електрички

"Укрзалізниця" з 18 березня призупиняє курсування приміських поїздів.

Джерело: повідомлення УЗ у Facebook

Деталі: Потяги припинять їздити з опівдня середи, 18 березня.

Дослівно: "Деякі приміські поїзди прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12:00. Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення".

Що було раніше: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан