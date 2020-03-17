Укрзалізниця скасовує приміські електрички
"Укрзалізниця" з 18 березня призупиняє курсування приміських поїздів.
Джерело: повідомлення УЗ у Facebook
Деталі: Потяги припинять їздити з опівдня середи, 18 березня.
Дослівно: "Деякі приміські поїзди прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12:00. Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення".
Що було раніше: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.
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