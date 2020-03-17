Укрзалізниця скасовує приміські електрички

1924 перегляди
Вівторок, 17 березня 2020, 21:49

"Укрзалізниця" з 18 березня призупиняє курсування приміських поїздів.

Джерело: повідомлення УЗ у Facebook

Деталі: Потяги припинять їздити з опівдня середи, 18 березня.

Дослівно: "Деякі приміські поїзди прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12:00. Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення".

Що було раніше: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.  

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Українська правда
Теми: Укрзалізниця залізниця коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На залізничних вокзалах почали видавати розписки за повернуті квитки 17 березня 2020, 15:13
Укрзалізниця максимально подовжить потяги, щоб усі доїхали в останній день 17 березня 2020, 13:13
"Укрзалізниця" зможе здійснювати погоджені рейси 17 березня 2020, 02:51
Усі новини
Головні новини
В Україні вже 2 смерті від коронавірусу і 7 нових випадків, є діти
Новини 17 березня: закон про коронавірус, новий генпрокурор
У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА
УЄФА перенесла Євро-2020
Усі новини
здоров'я

Коронавірус і вагітність: що потрібно знати жінкам

безпека

Зберігайте спокій та спакуйте аптечку. Перераховуємо, що в ній має бути