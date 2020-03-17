Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця скасовує приміські електрички

Вівторок, 17 березня 2020, 20:49
Укрзалізниця скасовує приміські електрички

"Укрзалізниця" з 18 березня призупиняє курсування приміських поїздів.

Джерело: повідомлення УЗ у Facebook

Деталі: Потяги припинять їздити з опівдня середи, 18 березня.

Дослівно: "Деякі приміські поїзди прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12:00. Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення".

Що було раніше: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.  

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницязалізницякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: