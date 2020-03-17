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Укрзализныця отменяет пригородные электрички

Вторник, 17 марта 2020, 20:49
Укрзализныця отменяет пригородные электрички

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает курсирование пригородных поездов.

Источник: сообщение УЗ в Facebook

Детали: Поезда прекратят ездить с полудня среды, 18 марта.

Дословно: "Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления".

Что было раньше: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

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Темы: Укрзализныцяжелезная дорогакоронавирусCovid-2019
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