Укрзализныця отменяет пригородные электрички

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Вторник, 17 марта 2020, 21:49

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает курсирование пригородных поездов.

Источник: сообщение УЗ в Facebook

Детали: Поезда прекратят ездить с полудня среды, 18 марта.

Дословно: "Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления".

Что было раньше: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

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Украинская правда
Темы: Укрзализныця железная дорога коронавирус Covid-2019


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