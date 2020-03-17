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У среду еще 40 рейсов с украинцами вернутся домой – Зеленский

Вторник, 17 марта 2020, 21:47
У среду еще 40 рейсов с украинцами вернутся домой – Зеленский

На 18 марта предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за рубежа.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысяч украинцев. Сегодня 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов".

Детали: Он добавил, что украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.

Что было раньше: Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкарантинкоронавирусМИД
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