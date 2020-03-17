На 18 марта предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за рубежа.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысяч украинцев. Сегодня 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов".

Детали: Он добавил, что украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.

Что было раньше: Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

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