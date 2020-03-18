12 українців за кордоном борються з коронавірусом – МЗС
За межами країни 12 громадян України лікуються від COVID-19, 744 українці перебувають на карантині за кордоном.
Джерело: міністерство закордонних справ
Деталі: Зокрема, громадяни України проходять лікування у Німеччині – 5 осіб, Італії – 2, Польщі – 2, Молдові – 1, ОАЕ – 1, Домініканській Республіці – 1.
744 українці перебувають на карантині за межами України, найбільше – у Єгипті (712) у двох готелях, 16 – у Бразилії, 7 – у Німеччині, 3 – у Домініканській республіці, 3 – в ОАЕ, 3 – у Молдові.
Одна громадянка України померла в Італії через коронавірус 13 березня.
5 громадян України, які перебувають за кордоном, одужали після виявлення в них коронавірусної інфекції: 4 в Японії, 1 в Італії.
За інформацією МЗС майже 12 тисяч громадян України вдалося повернути з-за кордону.
Що було раніше: 17 березня в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
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