12 українців за кордоном борються з коронавірусом – МЗС

За межами країни 12 громадян України лікуються від COVID-19, 744 українці перебувають на карантині за кордоном.

Джерело: міністерство закордонних справ

Деталі: Зокрема, громадяни України проходять лікування у Німеччині – 5 осіб, Італії – 2, Польщі – 2, Молдові – 1, ОАЕ – 1, Домініканській Республіці – 1.

744 українці перебувають на карантині за межами України, найбільше – у Єгипті (712) у двох готелях, 16 – у Бразилії, 7 – у Німеччині, 3 – у Домініканській республіці, 3 – в ОАЕ, 3 – у Молдові.

Одна громадянка України померла в Італії через коронавірус 13 березня.

5 громадян України, які перебувають за кордоном, одужали після виявлення в них коронавірусної інфекції: 4 в Японії, 1 в Італії.

За інформацією МЗС майже 12 тисяч громадян України вдалося повернути з-за кордону.

Що було раніше: 17 березня в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

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