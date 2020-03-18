12 украинцев за рубежом борются с коронавирусом – МИД

За пределами страны 12 граждан Украины лечатся от COVID-19, 744 украинцы находятся на карантине за рубежом.

Источник: министерство иностранных дел

Детали: В частности, граждане Украины проходят лечение в Германии - 5 человек, Италии - 2, Польши - 2, Молдове - 1, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 1.

744 украинцы находятся на карантине за пределами страны, больше всего - в Египте (712) в двух гостиницах, 16 - в Бразилии, 7 - в Германии, 3 - в Доминиканской республике, 3 - в ОАЭ, 3 - в Молдове.

Одна гражданка Украины умерла в Италии из-за коронавируса 13 марта.

5 граждан Украины, находящихся за рубежом, выздоровели после обнаружения у них коронавирусной инфекции: 4 в Японии, 1 в Италии.

По информации МИД почти 12 тысяч граждан Украины удалось вернуть из-за рубежа.

Что было раньше: 17 марта в Украине официально зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

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