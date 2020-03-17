В Україні вже 2 смерті від коронавірусу і 7 нових випадків, є діти

В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

Джерело: повідомлення Центру громадського здоров’я у Facebook

Дослівно: "За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)".

Детали: Лише 17 березня виявлено 7 нових випадків хвороби. Один у мешканця Київської області. Це - 44-річний чоловік, що був закордоном. І шість у Чернівецькій області - 33-річна жінка (летальний) та особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.

Передісторія: