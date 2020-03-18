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Ситуація на кордоні: пасажиропотік впав втричі, РФ ввела обмеження

Середа, 18 березня 2020, 09:12
Ситуація на кордоні: пасажиропотік впав втричі, РФ ввела обмеження

За минулу добу пасажиропотік на українському кордоні впав більше ніж втричі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми бачимо значне зменшення пасажиропотоку як на кордоні, так і на лінії розмежування і на межі з Кримом. Ситуація залишається стабільною і контрольованою, однак громадянам варто звернути увагу на обмеження, які ввела Україна і вводять сусідні країни. Загалом державний кордон вчора в обидва боки перетнуло трошки більше 45 тисяч осіб.

До обмежувальних заходів в середньому за добу перетинало 150 тисяч осіб, тож пасажиропотік впав більше ніж втричі.

Майже 41 тисяча з них - це українці, які здебільшого слідували на в'їзд в Україну. Але є й такі, які виїжджали. Найбільше - на кордоні з Росією та країною ЄС".

Деталі: Громадянам радять звернути увагу на сусідні країни, які вводять обмеження на в'їзд. Наприклад до сьогоднішнього дня кордон з Російською Федерацією був повністю відкритий, однак за наявною в прикордонників інормацією, з 18 березня РФ також ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.

Щодо іноземців, які перетнули державний кордон України, у більшості вони слідували на виїзд. 83 особи отримали відмову в пропуску на територію України через обмеження.

Стосовно лінії розмежування на Донбасі: в середньому до обмежувальних заходів її перетинало 40-50 тисяч осіб. За перший день введення обмежень - понеділок - межу перетнуло близько 9 тисяч людей, за минулу добу - близько 4500 осіб.

Демченко пояснив, що фактично вчора, 17 березня, прикордонники отримали розпорядження Кабінету міністрів про обмеження з тимчасово окупованою територією АР Крим, тож пасажиропотік там також впав вдвічі. Межу з Кримом за минулу добу перетнуло 2300 людей (на виїзд та в'їзд) на раніше 4-4,5 тисячі

За його словами, частина людей з розумінням ставляться до нововведень, а частина - ні. Однак, як зазначив Демченко, це рішення уряду, яке прикордонники, вимушені виконувати.

Валентина Романенко, УП

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Теми: кордонПрикордонна служба
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