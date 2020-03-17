На в’їзд у захоплений Крим і виїзд із нього ввели обмеження
Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19 уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та виїзду з неї.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Розпорядженням Кабінету Міністрів № 291-р роботу КПВВ на адмінмежі з півостровом призупинено до 3 квітня, якщо не буде прийняте інше рішення.
У цей період пропускатимуть:
На тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких у встановленому законом порядку зареєстровано в АР Крим або Севастополі, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.
Із тимчасово окупованої території громадян України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами АР Крим чи Севастополя, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.
Також пропускатимуть осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.
Виїзд із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають найгірші прогнози вчених
Передісторія:
- У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.
- На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
- Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.