На в’їзд у захоплений Крим і виїзд із нього ввели обмеження

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Вівторок, 17 березня 2020, 09:27

Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19 уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та виїзду з неї.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Розпорядженням Кабінету Міністрів № 291-р роботу КПВВ на адмінмежі з півостровом призупинено до 3 квітня, якщо не буде прийняте інше рішення.

У цей період пропускатимуть:

На тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких у встановленому законом порядку зареєстровано в АР Крим або Севастополі, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Із тимчасово окупованої території громадян України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами АР Крим чи Севастополя, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Також пропускатимуть осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Виїзд із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Українська правда
Теми: Крим коронавірус Covid-2019 Прикордонна служба Кабінет міністрів


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