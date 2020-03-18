Ситуация на границе: пассажиропоток упал втрое, РФ ввела ограничения

За минувшие сутки пассажиропоток на украинской границе упал больше чем втрое.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы видим значительное уменьшение пассажиропотока как на границе, так и на линии разграничения и на границе с Крымом. Ситуация остается стабильной и контролируемой, однако гражданам стоит обратить внимание на ограничения, которые ввела Украина и вводят соседние страны.

В общем государственную границу вчера в обе стороны пересекли чуть больше 45 000 человек.

До ограничительных мер в среднем за сутки пересекало 150 тысяч человек, значит пассажиропоток упал более чем в три раза.

Почти 41 тысяча из них - это украинцы, которые в основном следовали на въезд в Украину. Но есть и такие, которые выезжали. Больше всего - на границе с Россией и странами ЕС".

Детали: Гражданам советуют обратить внимание на соседние страны, которые вводят ограничения на въезд. Например до сегодняшнего дня граница с Российской Федерацией была полностью открыта, однако по имеющейся у пограничников информации, с 18 марта РФ также ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.

Относительно иностранцев, которые пересекли государственную границу Украины, в большинстве они следовали на выезд. 83 человека получили отказ в пропуске на территорию Украины из-за ограничений.

Касательно линии разграничения на Донбассе: в среднем до ограничительных мер ее пересекало 40-50 тысяч человек. За первый день введения ограничений - понедельник — границу пересекло около 9000 человек за прошедшие сутки - около 4500 человек.

Демченко пояснил, что фактически вчера, 17 марта, пограничники получили распоряжение Кабинета министров об ограничении с временно оккупированной территории АР Крым, поэтому пассажиропоток там также упал вдвое. Границу с Крымом за минувшие сутки пересекло 2300 человек (на выезд и въезд), ранее было 4-4,5 тысячи

По его словам, часть людей с пониманием относятся к нововведениям, а часть - нет. Однако, как отметил Демченко, это решение правительства, которое пограничники, вынуждены выполнять.