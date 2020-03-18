У Львові 24 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

Станом на ранок 18 березня у Львові 24 осіб госпіталізували з підозро на коронавірус, всі люди молодого віку, які повернули з-за кордону.

Джерело: керівниця штабу оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу у Львові Галина Слічна, пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Слічної: "У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном.

З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів.

З цих 24 осіб 12 — це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону"

Деталі: За її словами, станом на ранок 18 березня в Україні є 14 підтверджених випадків захворювань, з них 2 — летальні (Чернівці і Житомир).

Що було раніше: 17 березня в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

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