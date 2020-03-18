Во Львове 24 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Среда, 18 марта 2020, 10:35

По состоянию на утро 18 марта во Львове 24 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, все люди молодого возраста, которые вернули из-за границы.

Источник: руководитель штаба оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове Галина Сличная, пресс-служба Львовского горсовета

Прямая речь Сличная: "Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей.

У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов.

Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы".

Детали: По ее словам, по состоянию на утро 18 марта в Украине есть 14 подтвержденных случаев заболевания, из них 2 - летальные (Черновцы и Житомир).

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Темы: коронавирус Covid-2019 Львов карантин


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