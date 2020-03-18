Во Львове 24 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

По состоянию на утро 18 марта во Львове 24 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, все люди молодого возраста, которые вернули из-за границы.

Источник: руководитель штаба оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове Галина Сличная, пресс-служба Львовского горсовета

Прямая речь Сличная: "Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей.

У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов.

Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы".

Детали: По ее словам, по состоянию на утро 18 марта в Украине есть 14 подтвержденных случаев заболевания, из них 2 - летальные (Черновцы и Житомир).

Знать больше: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении