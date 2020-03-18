Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове 24 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Среда, 18 марта 2020, 09:35
Во Львове 24 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

По состоянию на утро 18 марта во Львове 24 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, все люди молодого возраста, которые вернули из-за границы.

Источник: руководитель штаба оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове Галина Сличная, пресс-служба Львовского горсовета

Прямая речь Сличная: "Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей.

У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов.

Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы".

Детали: По ее словам, по состоянию на утро 18 марта в Украине есть 14 подтвержденных случаев заболевания, из них 2 - летальные (Черновцы и Житомир).

Знать большеОт 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Львовкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: