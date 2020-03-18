Прокуратура завела справу на суддю, яка відпустила з-під варти вбивцю дитини

1591 перегляд
Середа, 18 березня 2020, 12:10

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за вбивство дитини.

Джерело: столична прокуратура, поінформований співрозмовник УП

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення".

Деталі: За даними УП, мова йде про суддю Шевченківського районного суду Києва Олену Мєлєшак.

За даними слідства, у листопаді 2019 року вона, порушуючи правила підсудності, незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС Олександра Балакірева, засудженого за смерть 2-річної дитини. Одразу після звільнення засуджений зник з місця проживання, наразі він оголошений у розшук.

Валентина Романенко, УП
Теми: прокуратура Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Надихнувся сюжетом по ТБ: силовики з'ясували, як до СІЗО потрапили гранати 17 березня 2020, 15:41
Небезпечний "коронабізнес": у Києві під погрозою зброї вкрали 100 тисяч медичних масок 17 березня 2020, 12:57
Поновлений прокурор Києва, поки боровся за посаду, купив 4 елітні квартири 13 березня 2020, 16:37
Усі новини
Головні новини
Зеленський підписав закон про покарання за порушення правил карантину
"Слуги народу" про зустріч з Єрмаком: кричав і переходив на особистості
У Чернівцях розповіли, як почуваються інфіковані коронавірусом діти
Приватбанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн
Усі новини
ТаблоID

Що роблять зірки на самоізоляції

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним