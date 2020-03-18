Прокуратура завела справу на суддю, яка відпустила з-під варти вбивцю дитини

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за вбивство дитини.

Джерело: столична прокуратура, поінформований співрозмовник УП

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення".

Деталі: За даними УП, мова йде про суддю Шевченківського районного суду Києва Олену Мєлєшак.

За даними слідства, у листопаді 2019 року вона, порушуючи правила підсудності, незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС Олександра Балакірева, засудженого за смерть 2-річної дитини. Одразу після звільнення засуджений зник з місця проживання, наразі він оголошений у розшук.