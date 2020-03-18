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Прокуратура завела дело на судью, отпустившую из-под стражи убийцу ребенка

Среда, 18 марта 2020, 11:10
Прокуратура завела дело на судью, отпустившую из-под стражи убийцу ребенка

Прокуратура Киева начала уголовное производство в отношении судьи, которая освободила осужденного за убийство ребенка.

Источник: столичная прокуратура, информированный источник УП

Дословно: "Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения".

Детали: По данным УП, речь идет о судье Шевченковского районного суда Киева Елене Мелешак.

По данным следствия, в ноябре 2019 она, нарушая правила подсудности, незаконно освободила от отбывания наказания бывшего сотрудника МВД Александра Балакирева, осужденного за смерть 2-летнего ребенка. Сразу после освобождения осужденный скрылся с места проживания, сейчас он объявлен в розыск.

Темы: прокуратураКиев
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