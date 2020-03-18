Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи

У зв'язку з карантинним періодом столична влада розпорядилася закрити сміттєпроводи в будинках.

Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у Facebook

Пряма мова: "Сміттєпроводи, в умовах поширення коронавірусної інфекції, повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки.

Рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.

Гадаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, аніж ризикувати своїм здоров’ям!".

Що передувало: У Київській області 18 березня оголошено надзвичайну ситуацію через виявленого інфікованого коронавірусом. Щодо Києва, де зафіксовано 2 випадки інфікування COVID-19 рішення очікується. У столиці введено суворі карантинні обмеження: закрито розважальні заклади, заклади харчування, зупинено роботу метрополітену.