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У Київській області введено режим надзвичайної ситуації

Середа, 18 березня 2020, 11:24
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації

У Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку із епідемічною ситуацією через новий коронавірус.

Джерело: пресслужба Київської облдержадміністрації

Дослівно: "Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації".

Деталі: Таке рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА.

Керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА, а керівником штабу з ліквідації наслідків – Максима Іонова, директора департаменту охорони здоров’я КОДА.

Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, т.в.о. голови Київської ОДА.

За словами Володіна, в області працює гаряча лінія: "За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19".

Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 

Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві. 

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Нагадаємо

  • В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинКиївська областьCovid-2019надзвичайна подія
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