У Київській області та столиці оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку із епідемічною ситуацією на території області через новий коронавірус.

Джерело: пресслужба Київської облдержадміністрації

Дослівно: "Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації".

Деталі: Таке рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА.

Керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА, а керівником штабу з ліквідації наслідків – Максима Іонова, директора департаменту охорони здоров’я КОДА.

Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, т.в.о. голови Київської ОДА.

За словами Володіна, в області працює гаряча лінія: "За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19".

Водночас, на Кабміні затвердили рішення ввести режим надзвичайної ситуації у столиці Києві та всій області.

Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві.

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