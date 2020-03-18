Угроза коронавируса: в Киеве закроют мусоропроводы

В связи с карантинным периодом столичная власть распорядилась закрыть мусоропроводы в домах.

Источник: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в Facebook

Прямая речь: "Мусоропроводы, в условиях распространения коронавирусной инфекции, должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, что является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки.

Решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты.

Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем! ".

Что предшествовало: В Киевской области 18 марта объявлен чрезвычайная ситуация из-за обнаруженного инфицированного коронавирусом. По Киеву, где зафиксировано 2 случая инфицирования COVID-19 решение ожидается. В столице введены строгие карантинные ограничения: закрыты увеселительные заведения, заведения питания, остановлена ​​работа метрополитена.