На Чернігівщині перша підозра коронавірусу: жінка приїхала з Італії
У Чернігівській області є перша обгрунтована підозра коронавірусу в жінки, яка нещодавно повернулася з Італії.
Джерело: повідомлення голови Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у Facebook
Пряма мова: "Пів години тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії.
Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога".
Деталі: За словами Прокопенка, у хворої взяли аналізи і направили до референс-лабораторії у Києві для проведення тесту на Covid-19.
Він розповів, що в області проведена оперативна нарада за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров'я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.
Прокопенко додав, що в області є 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.
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