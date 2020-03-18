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На Чернігівщині перша підозра коронавірусу: жінка приїхала з Італії

Середа, 18 березня 2020, 17:36
На Чернігівщині перша підозра коронавірусу: жінка приїхала з Італії

У Чернігівській області є перша обгрунтована підозра коронавірусу в жінки, яка нещодавно повернулася з Італії.

Джерело: повідомлення голови Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Пів години тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії.

Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога".

Деталі: За словами Прокопенка, у хворої взяли аналізи і направили до референс-лабораторії у Києві для проведення тесту на Covid-19.

Він розповів, що в області проведена оперативна нарада за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров'я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.

Прокопенко додав, що в області є 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

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Нагадаємо:

В Україні зараз лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на новий коронавірус у Чернівецькій, Житомирській і Київській областях. З них два – смертельні.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернігівська областьCovid-2019
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