На Чернігівщині перша підозра коронавірусу: жінка приїхала з Італії

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Середа, 18 березня 2020, 18:36

У Чернігівській області є перша обгрунтована підозра коронавірусу в жінки, яка нещодавно повернулася з Італії.

Джерело: повідомлення голови Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Пів години тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії.

Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога".

Деталі: За словами Прокопенка, у хворої взяли аналізи і направили до референс-лабораторії у Києві для проведення тесту на Covid-19.

Він розповів, що в області проведена оперативна нарада за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров'я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.

Прокопенко додав, що в області є 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

Українська правда
Теми: коронавірус Чернігівська область Covid-2019


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