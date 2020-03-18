На Черниговщине первое подозрение коронавируса: женщина приехала из Италии

1015 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 18:36

В Черниговской области есть первое обоснованное подозрение коронавируса у женщины, которая недавно вернулась из Италии.

Источник: сообщение главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена ​​женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии.

Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь".

Детали: По словам Прокопенко, у больной взяли анализы и направили в референс-лабораторию в Киеве для проведения теста на Covid-19.

Он рассказал, что в области проведено оперативное совещание с участием руководства ОГА, Управления здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

Прокопенко добавил, что в области есть 15 инфекционных отделений на 427 коек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Черниговская область Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Днипре на коронавирус проверяют 8 человек 18 марта 2020, 18:33
Государство планирует возместить часть коммунальных платежей на время карантина 18 марта 2020, 18:31
Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени 18 марта 2020, 18:28
Все новости
Главные новости
Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени
В Киевраде планируют возобновить работу метро, но с ограничениями
В военный госпиталь с подозрением на коронавирус попал пенсионер
В Раде уточнили, кто должен самоизолироваться после контактов с Шаховым
Все новости
советы

Что приготовить на случай инфекционной больницы

Истории успеха

Паралимпиец Андрей Демчук и пять секретов его успеха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів