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На Черниговщине первое подозрение коронавируса: женщина приехала из Италии

Среда, 18 марта 2020, 17:36
На Черниговщине первое подозрение коронавируса: женщина приехала из Италии

В Черниговской области есть первое обоснованное подозрение коронавируса у женщины, которая недавно вернулась из Италии.

Источник: сообщение главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена ​​женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии.

Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь".

Детали: По словам Прокопенко, у больной взяли анализы и направили в референс-лабораторию в Киеве для проведения теста на Covid-19.

Он рассказал, что в области проведено оперативное совещание с участием руководства ОГА, Управления здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

Прокопенко добавил, что в области есть 15 инфекционных отделений на 427 коек.

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Напомним:

В Украине сейчас лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два - смертельные.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерниговская областьCovid-2019
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