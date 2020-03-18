Коронавірус у Раді: хворобу шукають у спікера і депутатів

5705 переглядів
Середа, 18 березня 2020, 19:14

У Верховній Раді перевіряють спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактувати із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

Джерело: співрозмовники Української правди у керівництві парламенту.

Деталі: За даними УП, зараз у парламенті визначають коло осіб, які мали контакт з Шаховим та проводять їх перевірку.

У тому числі тест на вірус має пройти спікер парламенту Дмитро Разумков.

Станом на вечір середи, за даними УП, у Разумкова не було симптомів Covid-19.

Пряма мова співрозмовника в оточенні спікера: "Разумков почувається добре. Але все одно перевіриться".

Нагадаємо: 9-10 березня Разумков був з візитом у Швейцарії.

У середу стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

Українська правда
Теми: коронавірус Верховна Рада Разумков Дмитро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Чернігівщині перша підозра коронавірусу: жінка приїхала з Італії 18 березня 2020, 18:36
У Дніпрі на коронавірус перевіряють 8 осіб 18 березня 2020, 18:33
Держава планує відшкодувати частину комунальних платежів на час карантину 18 березня 2020, 18:31
Усі новини
Головні новини
Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати в режимі реального часу
ЗМІ опублікували декларацію "слуг", які хочуть створити свою "платформу"
У Київраді планують відновити роботу метро, але з обмеженнями
До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус

тест

Чи готові ви до зустрічі з коронавірусом?