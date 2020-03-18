Коронавірус у Раді: хворобу шукають у спікера і депутатів

У Верховній Раді перевіряють спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактувати із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

Джерело: співрозмовники Української правди у керівництві парламенту.

Деталі: За даними УП, зараз у парламенті визначають коло осіб, які мали контакт з Шаховим та проводять їх перевірку.

У тому числі тест на вірус має пройти спікер парламенту Дмитро Разумков.

Станом на вечір середи, за даними УП, у Разумкова не було симптомів Covid-19.

Пряма мова співрозмовника в оточенні спікера: "Разумков почувається добре. Але все одно перевіриться".

Водночас співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко написав у Facebook, що 12 березня лідери фракцій і груп провели спільне засідання за участю Шахова. І присвячене воно було, між іншим, протидії коронавірусу.

Нагадаємо: 9-10 березня Разумков був з візитом у Швейцарії.

У середу стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.