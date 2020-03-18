Коронавирус в Раде: болезнь ищут у спикера и депутатов
В Верховной Раде проверяют спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.
Источник: собеседники Украинской правды в руководстве парламента
Детали: По данным УП, сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку.
В том числе тест на вирус должен пройти спикер парламента Дмитрий Разумков.
По состоянию на вечер среды, по данным УП, в Разумкова не было симптомов Covid-19.
Прямая речь собеседника в окружении спикера: "Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится".
В то же время сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко написал в Facebook, что 12 марта лидеры фракций и групп провели совместное заседание с участием Шахова. И посвящено оно было, между прочим, противодействию коронавирусу.
Напомним: 9-10 марта Разумков был с визитом в Швейцарии.
В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.
Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.