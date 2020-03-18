Коронавирус в Раде: болезнь ищут у спикера и депутатов

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Среда, 18 марта 2020, 19:14

В Верховной Раде проверяют спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.

Источник: собеседники Украинской правды в руководстве парламента

Детали: По данным УП, сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку.

В том числе тест на вирус должен пройти спикер парламента Дмитрий Разумков.

По состоянию на вечер среды, по данным УП, в Разумкова не было симптомов Covid-19.

Прямая речь собеседника в окружении спикера: "Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится".

Напомним: 9-10 марта Разумков был с визитом в Швейцарии.

В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Украинская правда
Темы: коронавирус Верховная Рада Разумков Дмитрий


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