Нардеп Шахов захворів на коронавірус

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Середа, 18 березня 2020, 13:39

У народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ, відеозвернення Шахова

Дослівно: "Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України".

Деталі: Наразі з нардепом проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Сам Шахов у відеозверненні 18 березня підтвердив, що отримав результати аналізів, які підтвердили у нього коронавірус.

Пряма мова Шахова: "Сьогодні (18 березня - ред.) мені зателефонували з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, що це не так страшно, як малюють".

У МОЗ пишуть, що нардеп був відсутній на засіданні погоджувальної ради 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був Верховній Раді 6 березня.

Водночас, громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. 

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Італії 11 березня. 

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Верховна Рада МОЗ


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