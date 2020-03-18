Нардеп Шахов захворів на коронавірус
У народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
Джерело: пресслужба МОЗ, відеозвернення Шахова
Дослівно: "Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України".
Деталі: Наразі з нардепом проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Сам Шахов у відеозверненні 18 березня підтвердив, що отримав результати аналізів, які підтвердили у нього коронавірус. Нардеп розповів, що наразі почуває себе добре, а перші симптоми (підвищену температуру) відчув 3 дні тому.
Пряма мова Шахова: "Сьогодні (18 березня - ред.) мені зателефонували з лабораторії і сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, що це не так страшно, як малюють".
У МОЗ пишуть, що нардеп був відсутній на засіданні погоджувальної ради 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня.
В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня.
Водночас, громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.
Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.
Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві.
Ймовірно, що 44-річний чоловік, у якого виявили коронавірус на Київщині, – це і є Шахов. Зранку у середу зазначалося, що хворий на Київщині перебуває на самоізоляції і коронавірус у нього виявили після повернення з-за кордону. Шахову 44 роки.
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Нагадаємо:
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.