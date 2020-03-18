Нардеп Шахов захворів на коронавірус

У народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ, відеозвернення Шахова

Дослівно: "Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України".



Деталі: Наразі з нардепом проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Сам Шахов у відеозверненні 18 березня підтвердив, що отримав результати аналізів, які підтвердили у нього коронавірус. Нардеп розповів, що наразі почуває себе добре, а перші симптоми (підвищену температуру) відчув 3 дні тому.

Пряма мова Шахова: "Сьогодні (18 березня - ред.) мені зателефонували з лабораторії і сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, що це не так страшно, як малюють".

У МОЗ пишуть, що нардеп був відсутній на засіданні погоджувальної ради 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня.

Водночас, громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Разом із Шаховим на комітеті були ще 11 нардепів скрін "ЧЕСНО"

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

Що було раніше: 17 березня в Україні зареєстрували 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

Один випадок виявили у мешканця Київської області, 2 - у Києві.

Ймовірно, що 44-річний чоловік, у якого виявили коронавірус на Київщині, – це і є Шахов. Зранку у середу зазначалося, що хворий на Київщині перебуває на самоізоляції і коронавірус у нього виявили після повернення з-за кордону. Шахову 44 роки.

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