Коронавірус: поліція прискіпливіше перевірятиме ціни на медичну продукцію
В умовах введення карантину Національна поліція посилила заходи з моніторингу державних закупівель у медичній сфері, також це стосується ринку лікарських засобів і медичного обладнання.
Джерело: заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба МВС
Пряма мова Цуцкірідзе: "Департамент стратегічних розслідувань у співпраці з Антимонопольним комітетом України вживають заходів, спрямованих на те, щоб не допустити необґрунтованого завищення цін на медичні товари".
Деталі: У разі виявлення ознак порушень з боку учасників торгів, наприклад, необґрунтоване завищення цін на цю продукцію, для оперативного і швидкого реагування матеріали відразу направлятимуться в Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України.
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