Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: поліція прискіпливіше перевірятиме ціни на медичну продукцію

Середа, 18 березня 2020, 19:02
Коронавірус: поліція прискіпливіше перевірятиме ціни на медичну продукцію

В умовах введення карантину Національна поліція посилила заходи з моніторингу державних закупівель у медичній сфері, також це стосується ринку лікарських засобів і медичного обладнання.

Джерело: заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Цуцкірідзе: "Департамент стратегічних розслідувань у співпраці з Антимонопольним комітетом України вживають заходів, спрямованих на те, щоб не допустити необґрунтованого завищення цін на медичні товари".

Деталі: У разі виявлення ознак порушень з боку учасників торгів, наприклад, необґрунтоване завищення цін на цю продукцію, для оперативного і швидкого реагування матеріали відразу направлятимуться в Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України.

Читайте також:

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Нагадаємо:

В Україні зараз лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на новий коронавірус у Чернівецькій, Житомирській і Київській областях. З них два – смертельні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: