Коронавірус: поліція прискіпливіше перевірятиме ціни на медичну продукцію

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Середа, 18 березня 2020, 20:02

В умовах введення карантину Національна поліція посилила заходи з моніторингу державних закупівель у медичній сфері, також це стосується ринку лікарських засобів і медичного обладнання.

Джерело: заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Цуцкірідзе: "Департамент стратегічних розслідувань у співпраці з Антимонопольним комітетом України вживають заходів, спрямованих на те, щоб не допустити необґрунтованого завищення цін на медичні товари".

Деталі: У разі виявлення ознак порушень з боку учасників торгів, наприклад, необґрунтоване завищення цін на цю продукцію, для оперативного і швидкого реагування матеріали відразу направлятимуться в Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України.

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Нагадаємо:

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Українська правда
Теми: коронавірус карантин поліція


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