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Коронавирус: полиция тщательнее будет проверять цены на медицинскую продукцию

Среда, 18 марта 2020, 19:02
Коронавирус: полиция тщательнее будет проверять цены на медицинскую продукцию

В условиях введения карантина Национальная полиция усилила меры по мониторингу государственных закупок в медицинской сфере, также это касается рынка лекарственных средств и медицинского оборудования.

Источник: заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Цуцкиридзе: "Департамент стратегических расследований в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом Украины принимают меры, направленные на то, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на медицинские товары".

Детали: В случае выявления признаков нарушений со стороны участников торгов, например, необоснованное завышение цен на эту продукцию, для оперативного и быстрого реагирования материалы сразу будут направляться в Государственную аудиторскую службу Украины и Антимонопольный комитет Украины.

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Напомним:

В Украине сейчас лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два - смертельные.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинполиция
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