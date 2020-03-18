Коронавирус: полиция тщательнее будет проверять цены на медицинскую продукцию
В условиях введения карантина Национальная полиция усилила меры по мониторингу государственных закупок в медицинской сфере, также это касается рынка лекарственных средств и медицинского оборудования.
Источник: заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба МВД
Прямая речь Цуцкиридзе: "Департамент стратегических расследований в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом Украины принимают меры, направленные на то, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на медицинские товары".
Детали: В случае выявления признаков нарушений со стороны участников торгов, например, необоснованное завышение цен на эту продукцию, для оперативного и быстрого реагирования материалы сразу будут направляться в Государственную аудиторскую службу Украины и Антимонопольный комитет Украины.
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Напомним:
В Украине сейчас лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два - смертельные.