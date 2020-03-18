Зеленський просить не довіряти страшилкам та фейкам про коронавірус

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Середа, 18 березня 2020, 21:01

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити фейкам про коронавірус та користуватися лише офіційними джерелами інформації органів державної влади.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Набагато швидше за вірус поширюються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус – це брехня. Вкотре закликаю всіх українців – довіряйте тільки офіційним джерелам інформації: офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України".

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Нагадаємо: В Україні зараз лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на новий коронавірус у Чернівецькій, Житомирській і Київській областях. З них два – смертельні.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус карантин


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