Зеленский просит не доверять страшилкам и фейкам о коронавирусе

Президент Владимир Зеленский призвал не верить фейкам о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками информации органов государственной власти.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных на коронавирус - это ложь. Еще раз призываю всех украинцев - доверяйте только официальным источникам информации: официальным страницам МЗ, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины".

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Напомним: В Украине сейчас лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два - смертельные.