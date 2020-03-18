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Зеленский просит не доверять страшилкам и фейкам о коронавирусе

Среда, 18 марта 2020, 20:01
Зеленский просит не доверять страшилкам и фейкам о коронавирусе

Президент Владимир Зеленский призвал не верить фейкам о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками информации органов государственной власти.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных на коронавирус - это ложь. Еще раз призываю всех украинцев - доверяйте только официальным источникам информации: официальным страницам МЗ, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины".

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Напомним: В Украине сейчас лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два - смертельные.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкоронавирускарантин
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