Білл Гейтс вважає, що зупинка коронавірусу триватиме до 10 тижнів

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Середа, 18 березня 2020, 21:50

Білл Гейтс повідомив користувачам Reddit, що зупинка коронавірусу може тривати до 10 тижнів - якщо все піде добре.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Гейтса: "Якщо влада добре попрацює з тестуваннями людей, то протягом 6-10 тижнів вона повинна побачити дуже мало випадків та зможе скасувати карантин".

Деталі: Фонд Гейтса виділив до $100 мільйонів на боротьбу з COVID-19.

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп не виключив, що пандемія коронавирусу в США може продовжитися до липня-серпня.

Теми: США коронавірус


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