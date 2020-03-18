Білл Гейтс вважає, що зупинка коронавірусу триватиме до 10 тижнів

Білл Гейтс повідомив користувачам Reddit, що зупинка коронавірусу може тривати до 10 тижнів - якщо все піде добре.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Гейтса: "Якщо влада добре попрацює з тестуваннями людей, то протягом 6-10 тижнів вона повинна побачити дуже мало випадків та зможе скасувати карантин".

Деталі: Фонд Гейтса виділив до $100 мільйонів на боротьбу з COVID-19.

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп не виключив, що пандемія коронавирусу в США може продовжитися до липня-серпня.