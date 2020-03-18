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Билл Гейтс считает, что остановка коронавируса продлится до 10 недель

Среда, 18 марта 2020, 20:50
Билл Гейтс считает, что остановка коронавируса продлится до 10 недель

Билл Гейтс сообщил пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.

Источник: Bloomberg

Пряма речь Гейтса: "Если власти хорошо поработают с тестированием людей, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев и смогут отменить карантин".

Детали: Фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
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