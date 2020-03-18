Билл Гейтс считает, что остановка коронавируса продлится до 10 недель
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Среда, 18 марта 2020, 21:50
Билл Гейтс сообщил пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.
Источник: Bloomberg
Пряма речь Гейтса: "Если власть хорошо поработает с тестами, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев и смогут отменить карантин".
Детали: Фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.
Что было раньше: Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.
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