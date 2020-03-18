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Поліція не дозволила вивезти з України сотні тисяч медичних масок

Середа, 18 березня 2020, 23:07
Поліція не дозволила вивезти з України сотні тисяч медичних масок

Правоохоронці провели низку успішних операцій з перешкоджання експорту медичних масок та респіраторів, які наразі заборонені для вивезення з України.

Джерело: заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба МВС

Деталі: 14 березня у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль "Renault", в якому знайшли 50 тисяч респіраторних масок на суму близько $50 тисяч). А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад $40 тисяч.

Зараз 35 коробок із товаром тимчасово вилучено.

Пряма мова Цуцкірідзе: "У Борисполі вилучили 1,5 тонни медичних масок, ще партію на харківському ринку "Барабашово". Нам відомі всі ці постачальники. Проводимо превентивні заходи, орієнтуємо їх на внутрішнього споживача. Щоб нікому не приходило в голову вивозити контрабандою з країни товари, які допоможуть людям зберегти здоров'я. Зрозуміло, що всі хочуть прибутку, але не в цей час".

Що було раніше: На кордоні затримали контрабанду медичних масок на 356 тисяч гривень.

Українська правда

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Теми: МВСкоронавірусконтрабандакарантин
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