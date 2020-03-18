Полиция не позволила вывезти из Украины сотни тысяч медицинских масок

Правоохранители провели ряд успешных операций по препятствованию экспорта медицинских масок и респираторов, которые сейчас запрещены для вывоза из Украины.

Источник: заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба МВД

Детали: 14 марта в Волынской области на границе с Польшей, в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль "Renault", в котором нашли 50 тысяч респираторных масок на сумму около $50 тысяч). А в международном аэропорту "Херсон" представитель одной частной фирмы планировал пассажирским рейсом вывезти за пределы государства 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью более $40 тысяч.

Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты.

Прямая речь Цуцкиридзе: "В Борисполе изъяли 1,5 тонны медицинских масок, еще партию на харьковском рынке "Барабашово". Нам известны все эти поставщики. Проводим превентивные меры, ориентируем их на внутреннего потребителя. Чтобы никому не приходило в голову вывозить контрабандой из страны товары, которые помогут людям сохранить здоровье. Понятно, что все хотят прибыли, но не сейчас".

Что было раньше: На границе задержали контрабанду медицинских масок на 356 тысяч гривен.