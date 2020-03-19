Троє військових внаслідок обстрілів зазнали бойових уражень – ООС

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Четвер, 19 березня 2020, 07:30

18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого бойові ураження отримали троє бійців. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Павлополя, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Кримського, Зайцевого, Щастя, Новотошківського, Південного, Хутора Вільного та Новолуганського. 

"Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", – повідомляють військові. 

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"Вчора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойове ураження", – зазначають у штабі. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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