Троє військових внаслідок обстрілів зазнали бойових уражень – ООС

18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого бойові ураження отримали троє бійців.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Павлополя, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Кримського, Зайцевого, Щастя, Новотошківського, Південного, Хутора Вільного та Новолуганського.

"Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", – повідомляють військові.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"Вчора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойове ураження", – зазначають у штабі.