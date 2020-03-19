Трое военных в результате обстрелов получили боевые травмы – ООС

18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего боевые травмы получили трое бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Песков, Павлополя, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Крымского, Зайцевого, Счастья, Новотошковского, Пивденного, Хутора Вольного и Новолуганского.

"Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщают военные.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражение", – отмечают в штабе.