У Росії вперше померла людина з коронавірусом

У Москві померла 79 річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.

Джерело: оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у Москві, російське видання ТАСС

Дослівно: "Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2...

Померла в інфекційній лікарні. Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань".

Деталі: Смерть жінки настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після стентування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам'яна хвороба, цереброваскулярна хвороба.

Відзначається, що коло близьких до пацієнтки осіб встановлено - всі знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

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