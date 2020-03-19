У Росії вперше померла людина з коронавірусом

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Четвер, 19 березня 2020, 10:30

У Москві померла 79 річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.

Джерело: оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у Москві, російське видання ТАСС

Дослівно: "Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2...

Померла в інфекційній лікарні. Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань".

Українська правда
Теми: Росія коронавірус Covid-2019


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