У Росії вперше померла людина з коронавірусом

У Москві померла 79 річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.

Джерело: оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у Москві, російське видання ТАСС

Дослівно: "Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2...

Померла в інфекційній лікарні. Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань".