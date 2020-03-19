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У Росії вперше померла людина з коронавірусом

Четвер, 19 березня 2020, 09:30
У Росії вперше померла людина з коронавірусом

У Москві померла 79 річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.

Джерело: оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у Москві, російське видання ТАСС

Дослівно: "Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2...

Померла в інфекційній лікарні. Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань".

Деталі: Смерть жінки настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після стентування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам'яна хвороба, цереброваскулярна хвороба.

Відзначається, що коло близьких до пацієнтки осіб встановлено - всі знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 147 випадків захворювання на коронавірус. 
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 

Українська правда

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Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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