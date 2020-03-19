У Росії вперше померла людина з коронавірусом
У Москві померла 79 річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.
Джерело: оперативний штаб з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом у Москві, російське видання ТАСС
Дослівно: "Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2...
Померла в інфекційній лікарні. Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань".
Деталі: Смерть жінки настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після стентування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам'яна хвороба, цереброваскулярна хвороба.
Відзначається, що коло близьких до пацієнтки осіб встановлено - всі знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.
К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020
Передісторія:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 147 випадків захворювання на коронавірус.
- З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
- Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.