В России впервые умер человек с коронавирусом

В Москве скончалась 79 летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

Источник: оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, российское издание ТАСС

Дословно: "Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2…

Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний".