В России впервые умер человек с коронавирусом

5240 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 10:30

В Москве скончалась 79 летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

Источник: оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, российское издание ТАСС

Дословно: "Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2…

Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний".

Украинская правда
Темы: Росcия коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин: Я не царствую, я работаю   19 марта 2020, 10:41
Путин подписал закон, который признает украинцев носителями русского языка 18 марта 2020, 23:15
Россия возвращается. Портновско-Коломойский переворот в стране 18 марта 2020, 14:47
Все новости
Главные новости
В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин: подозрение на коронавирус
В Ухане за сутки не обнаружили новых больных на COVID-19
КГГА обещает организовать развозку медиков и правоохранителей на работу
Вернулся из Египта: детали о больном коронавирусом мариупольце
Все новости
ТаблоID

Что делают звезды на самоизоляции

безопасность

Сохраняйте спокойствие и упакуйте аптечку. Перечисляем, что в ней должно быть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!