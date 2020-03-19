В России впервые умер человек с коронавирусом

В Москве скончалась 79 летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

Источник: оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, российское издание ТАСС

Дословно: "Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2…

Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний".

Детали: Смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.

Отмечается, что весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

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