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В России впервые умер человек с коронавирусом

Четверг, 19 марта 2020, 09:30
В России впервые умер человек с коронавирусом

В Москве скончалась 79 летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

Источник: оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, российское издание ТАСС

Дословно: "Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2…

Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний".

Детали: Смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.

Отмечается, что весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Предыстория:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 147 случаев заболевания коронавирусом.
  • С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая. 
  • Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 

Украинская правда

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Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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