На 40 тисяч тонн більше продуктів харчування завезли до України за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Джерело: Нова митниця

Деталі: Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тисяч тонн вартістю у 211 мільйонів доларів. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т..

Імпорт продуктів харчування в Україну customs.gov.ua

Дослівно митниця: "Україна робить продуктові запаси, а тому не потрібно скуповувати гречку та консерви на пів року уперед!

Які саме продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед — 3177 тонн, що на 312% більше, аніж за 17 днів березня 2019 року (тут і далі ми порівнюватимемо з аналогічним періодом 2019 року). Сумарно ми завезли цієї категорії товару на 13,6 млн дол.

готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.

фрукти, їстівні плоди та горіхи — 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 млн дол.

овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби — 38 908 тонн ( +138%), на суму 20,4 млн дол.

молоко та маслянка — 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.

риба свіжа не оброблена — 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.

риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові — 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.

кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі — 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.

екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше — 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.

алкогольні і безалкогольні напої та оцет — 16 610 т (+65%) на 23 млн дол."

Інші подробиці: Митники додають, що черги з вантажівок – "подекуди дуже великі" – утворилися внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції.

Станом на ранок 19 березня: у Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 – на виїзд; у Краковеці 310 – на в’їзд до України, 430 – на виїзд; у Раві-Руській 110 – на в’їзд до України, 360 – на виїзд.

Українські митники домовляються з польськими колегами, як пришвидшити контролю на кордоні, у тому числі митний.

Перші вантажівки, заблоковані на кордоні Італії та Словенії, повернулися до України.

Довідково: Щоб допомогти українським водіям, які зараз простоюють на кордоні інших країн, повернутися до України, Міністерство інфраструктури розробило форму. Заповнивши її, водій може повідомити, на якому саме пункті пропуску та на якому кордоні він знаходиться.