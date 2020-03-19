Украина запасается едой, не покупайте на полгода вперед – Таможня

На 40 тонн больше продуктов питания завезли в Украину за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Источник: украинская таможня (Нова митниця)

Детали: В целом импорт продуктов питания составил 158 тысяч тонн стоимостью 211 миллионов долларов. Это почти 8000 полностью заполненных фур на 20 т.

Импорт продуктов питания в Украину customs.gov.ua

Дословно таможня: "Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!

Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?

молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед – 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 года). Суммарно мы завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.

готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия – 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.

фрукты, съедобные плоды и орехи – 45837 тонн (3%) на сумму 33,9 млн долл.

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни – 38908 тонн (138%), на сумму 20,4 млн долл.

молоко и пахта – 921 т (+ 163%) стоимостью 1,2 млн долл.

рыба свежая не обработанная – 2493 т (+73%) на 14 млн долл.

рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые – 14381 т (+ 0,5%) на 18,8 млн долл.

кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности – 1293 т (+30%) на 4,3 млн долл.

экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее – 3854 т (+ 23%) на 25,1 млн долл.

алкогольные и безалкогольные напитки и уксус – 16 610 т (+ 65%) на 23 млн долл".

Другие подробности: Таможенники добавляют, что очереди из грузовиков – "кое-где очень большие" – образовались в результате их тщательного санитарного осмотра и дезинфекции.

По состоянию на утро 19 марта: в Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 – на выезд; в Краковце 310 – на въезд в Украину, 430 – на выезд; в Раве-Русской 110 – на въезд в Украину, 360 – на выезд.

Украинские таможенники договариваются с польскими коллегами, как ускорить контроль на границе, в том числе таможенный.

Первые грузовики, заблокированные на границе Италии и Словении, вернулись в Украину.

Справка: Чтобы помочь украинским водителям, которые сейчас простаивают на границе других стран, вернуться в Украину, Министерство инфраструктуры разработало форму. Заполнив ее, водитель может сообщить, на каком именно пункте пропуска и на какой границе он находится.