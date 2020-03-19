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Окупанти в Криму побачили небезпеку від Кримського мосту

Четвер, 19 березня 2020, 13:59
Окупанти в Криму побачили небезпеку від Кримського мосту

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов боїться, що коронавірус може проникнути на півострів через Кримський міст.

Джерело: російський Інтерфакс

Пряма мова: "Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації - це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані".

Деталі: На нараді, присвяченій ситуації з поширенням коронавирусу так звана "керівник регіонального управління Росспоживнагляду" Наталя Пеньковська заявила, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю Росії перевіряють тільки автобуси.

На адміністративному кордоні на півночі Криму російські силовики всім дистанційно вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.

За словами Аксьонова в окупованому Криму немає підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Нагадаємо:

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 147 випадків захворювання на коронавірус. Одна людина померла

"Українська правда" у Threads

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