Окупанти в Криму побачили небезпеку від Кримського мосту
Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов боїться, що коронавірус може проникнути на півострів через Кримський міст.
Джерело: російський Інтерфакс
Пряма мова: "Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації - це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані".
Деталі: На нараді, присвяченій ситуації з поширенням коронавирусу так звана "керівник регіонального управління Росспоживнагляду" Наталя Пеньковська заявила, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю Росії перевіряють тільки автобуси.
На адміністративному кордоні на півночі Криму російські силовики всім дистанційно вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.
За словами Аксьонова в окупованому Криму немає підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Нагадаємо:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 147 випадків захворювання на коронавірус. Одна людина померла.