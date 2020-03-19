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Оккупанты в Крыму увидели опасность от Крымского моста

Четверг, 19 марта 2020, 13:59
Оккупанты в Крыму увидели опасность от Крымского моста

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов боится, что коронавирус может проникнуть на полуостров через Крымский мост.

Источник: российский Интерфакс

Прямая речь: "Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане".

Детали: На совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса так называемая "руководитель регионального управления Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская заявила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края России проверяют только автобусы.

На административной границе на севере Крыма российские силовики всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

По словам Аксенова в оккупированном Крыму нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 147 случаев заболевания коронавирусом. 1 человек умер.

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