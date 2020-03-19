Росіянин хотів влаштуватися у спецпідрозділ Нацгвардії, який працює в зоні ООС – СБУ
Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила та попередила влаштування громадянина Росії на військову службу до підрозділу Національної гвардії, який залучається до проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Оперативники встановили, що уродженець міста Славутич Київської області, після здобуття в Росії середньої освіти, проходив строкову службу у ЗС РФ та брав участь у бойових діях на території Кавказу. У 2014 році чоловік прибув до Києва, де проживають його родичі.
У січні 2020 року він звернувся до Нацгвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, який систематично виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил.
При цьому під час подачі документів до української силової структури він приховав, що має паспорт громадянина РФ. Також контррозвідники СБУ виявили особисті контакти "кандидата" з представниками російських правоохоронних органів, зокрема на тимчасово-окупованій території України.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності російського громадянина до мережі військової розвідки РФ.
Напомним: СБУ заявила про затримання розвідника "ЛНР", який планував теракти.