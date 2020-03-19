Россиянин хотел устроиться в спецподразделение Нацгвардии, которое работает в зоне ООС - СБУ

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Четверг, 19 марта 2020, 17:42

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и предупредила устройство гражданина России на военную службу в подразделения Национальной гвардии, которое привлекается к проведению операции Объединенных сил.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что уроженец города Славутич Киевской области, после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники.

В январе 2020 года он обратился к Нацгвардии Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, которое систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

При этом при подаче документов в украинскую силовую структуру он скрыл, что имеет паспорт гражданина РФ. Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты "кандидата" с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.

Напомним: СБУ заявила о задержании шпиона "ЛНР", который планировал теракты

Украинская правда
Темы: СБУ шпионаж Росcия


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