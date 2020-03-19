Трюдо пообіцяв Зеленському допомогти з евакуацією українців із Канади

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Зеленський висловив підтримку Трюдо та його родині, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі.

Він поінформував прем’єра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

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Що було раніше: Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.