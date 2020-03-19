Трюдо пообещал Зеленскому помочь с эвакуацией украинцев из Канады

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский выразил поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Он проинформировал премьера Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Что было раньше: Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.