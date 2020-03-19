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Трюдо пообещал Зеленскому помочь с эвакуацией украинцев из Канады

Четверг, 19 марта 2020, 17:46
Трюдо пообещал Зеленскому помочь с эвакуацией украинцев из Канады

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Источникпресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский выразил поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Он проинформировал премьера Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

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Что было раньше: Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирускарантинКанада
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